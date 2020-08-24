Adana’da cep telefonunu gasbedip, sulama kanalına attılar

14 yaşındaki çocuğu sulama kanalına atıp kaçan 2 zanlı yakalanarak tutuklanırken, dehşet anlarını yaşayan çocuk, “Yüzme bilmesem şimdi ölmüş olacaktım” dedi.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde arkadaşlarıyla oturan Akif Ozan Özdoğan’ın (14) yanına gelen Serkan Ç. (20) ve İsa Y. (19) fotoğraf çektirmek için cep telefonunu istedi.

Özdoğan, telefonunu vermeyip zanlıların fotoğrafını kendisi çekti.

Daha sonra da zanlılardan Serkan Ç. bir kişiyi aramak için telefonu istedi. Özdoğan, telefonu vermeyince Serkan Ç. bu kez bıçağına davrandı. Serkan Ç., ısrarla telefonu almak isterken bu sırada İsa Y. ise Özdoğan’ın kolunu tuttu.

Cep telefonunu gasp ettikleri çocuğu sulama kanalına attılar İZLE

ARKALARINDAN GİTMESİN DİYE SULAMA KANALINA ATTILAR

Bir diğer şüpheli B.M. (17) ise gözcülük yapıp kimsenin gelip gelmediğini kontrol etti.

Serkan Ç. ve İsa Y. çocuğun elinden telefonu aldıktan sonra arkalarından gelmesin diye onu sulama kanalına attı.

KANALDAN GÜÇ BELA ÇIKTI

Özdoğan, arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından güçlükle çıktı, daha sonra hemen polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

EVE BASKIN

Polis, güvenlik kameralarından zanlıların olay yerinden taksiyle kaçtığını belirleyerek, isimlerini tespit etti. Zanlılardan birinin Döşeme Mahallesi'nde oturduğunu öğrenen polis, sabah saatlerinde eve baskın yaptı. Evde kimsenin olmaması üzerine bu kez polis, evin yakınındaki metruk binaya baktı.

Burada zanlıları bulan polis, üçünü de gözaltına aldı.

“FOTOĞRAFIMI SİLMEK İÇİN TELEFONU İSTEDİM”

Emniyetteki ifadelerinde çok alkollü olduklarını belirtirken Serkan Ç., “Çocuk fotoğrafımı çekti, onu silmek için telefonu istedim vermedi. Bu nedenle bıçak çekip aldım, peşimizden gelmesin diye de kanala attık.” dedi.

İKİSİ TUTUKLANDI

Sorgularının ardından 3 zanlı “gasp ve ölüme teşebbüs” suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

“YÜZME BİLMESEM ÖLECEKTİM”

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan 14 yaşındaki Akif Ozan Özdoğan, “Bana ‘benim telefonum bozuk fotoğraf çektirmek istiyoruz senin telefonunla çekebilir miyiz’ dedi. Ben de şüphelenip, vermedim. ‘O zaman sen çek’ dediler ben de çektim. Daha sonra da birini aramak istediğini söyleyip, telefonu istedi. Ben de vermeyince bıçak çekip, bacağıma dayadı. Diğeri de elimi tutup, telefonu almaya çalıştı. Bir boğuşma oldu sonra telefonu alıp, beni sulama kanalına atıp kaçtılar. Ben biraz yüzüp kıyaya geldim sonra arkadaşlarımın yardımıyla çıktım. Yüzme bilmesem ölürdüm. Çok korktum dışarı çıkamıyorum.” dedi.

“POLİSLERİN ELLERİNDEN ÖPÜYORUM”

Özdoğan, “İki gün olmadan polis zanlıları yakaladı. Bana da telefonumu getirdi. Telefonda hala onları çektiğim beni kanala attıkları yerin fotoğrafı duruyor. Polislerin ellerinden öpüyorum, onları yakalayıp tutuklattılar. İnşallah bir daha böyle bir olay olmaz.” diye konuştu.