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    Adana'da çeyiz alma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

    Adana'da imam nikahlı çiftin ayrılmasının ardından çeyizleri geri almak için gelen kız tarafının yakınları ile erkek tarafının yakınları arasında tabancalı kavga çıktı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 23:44
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    Adana'da çeyiz alma kavgası kanlı bitti: 4 yaralı

    Saat 21.45 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen olayda,  aynı mahallede oturan Velat A. ve Bahar K., yaklaşık 8 ay önce imam nikahı ile evlendi.

    ÇİFT AYRILINCA HUSUMET BAŞLADI

    Bir süre önce anlaşamayan genç çift, ayrıldı. Ayrılığın ardından iddiaya göre iki aile arasında husumet başladı. Bahar K.'nın erkek kardeşleri, akşam saatlerinde yakınlarıyla birlikte kız kardeşinin çeyizi almak için Velat A.'nın babasının evine gitti.

    ÇEYİZLERİ ALIRKEN KAVGA ÇIKTI

    Çeyizleri otomobile yerleştirildiği sırada iki taraf arasında  kavga çıktı. Tarafların birbirlerine tabanca ve av tüfeğiyle ateş ettiği olayda, Ferhat K., Ferhat A., Şehmuz K. ve Engin A. yaralandı.

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    4 KİŞİ TABANCA VE AV TÜFEĞİYLE YARALANDI

    Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 4 kişi, çevredekiler tarafından yakında bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

    Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede ise 10 adet tabanca kovanı, 2 adet boş tüfek kartuşu bulunurken, kız tarafının geldiği otomobilde kurşun izlerine rastlandı. Polis, silahlı kavgaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı.

     

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