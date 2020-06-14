Adana'da cezaevi firarisi bir kişiyi ayağından vurdu

Evinin önünde amcasıyla buluşmak için bekleyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70565 Sokak'taki evinin önünde amcasını bekleyen Alican Atabey (26), bu sırada sokağın sonundan elinde pompalı tüfekle gelen cezaevi firarisi A.Y.’nin silahlı saldırısına uğradı.

VURUP, KAÇTI

Atabey’in sağ ayağına ateş eden A.Y., kaçarak uzaklaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Atabey, kendisini vuran kişiden şikayetçi oldu.

Saldırı anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezaevi firarisi ayağından vurup kaçtı İZLE

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Polisin A.Y.’yi arama çalışması sürerken Atabey’in Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisi sürüyor.

HSUMETLİSİ ÇIKTI

Genç adam, kendisini vuran kişinin daha önceden husumetli olduğu C.A. ile N.A. tarafından para karşılığında tutulduğunu iddia ederken, bir an önce kendisini silahla yaralayan kişinin bulunmasını istiyor.