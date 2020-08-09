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- Adana'da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı
Adana'da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı
- DHA
- 09.08.2020 - 10:12
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Melekgirmez Sokak’ta alışveriş yapan 3 kadının çantasından 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalınması üzerine çalışma başlattı.
Harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
FİRARİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
Polis, bir kadının yüzünü kapatarak yanında bir çocukla çarşıda yankesicilik yaptığını belirledi.
Şüphelinin isminin Aynur Gezer olduğunu tespit eden polis, kadının kasım ayında Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçtığını belirledi.
POLİSLER KILIK DEĞİŞTİRDİ
Aynur Gezer’in aynı çarşıda sürekli yankesicilik yaptığını belirleyen polis, kılık değiştirerek çarşının tüm köşelerini tuttu.
Bu sırada çarşıya giren Gezer, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyete götürülen Gezer’in 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.