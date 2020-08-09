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    Adana'da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı

    Yankesicilik yöntemiyle 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalan 2 aylık hamile Aynur Gezer, kılık değiştiren polisler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • DHA
    • 09.08.2020 - 10:12
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    Adana'da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Melekgirmez Sokak’ta alışveriş yapan 3 kadının çantasından 1 cep telefonu ve 4 bin 50 lira para çalınması üzerine çalışma başlattı.

    Harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

    FİRARİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Polis, bir kadının yüzünü kapatarak yanında bir çocukla çarşıda yankesicilik yaptığını belirledi.

    Şüphelinin isminin Aynur Gezer olduğunu tespit eden polis, kadının kasım ayında Mersin’in Tarsus ilçesindeki cezaevinden kaçtığını belirledi.

    Adana da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı #1

    POLİSLER KILIK DEĞİŞTİRDİ

    Aynur Gezer’in aynı çarşıda sürekli yankesicilik yaptığını belirleyen polis, kılık değiştirerek çarşının tüm köşelerini tuttu.

    Bu sırada çarşıya giren Gezer, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

    Adana da, cezaevinden firar eden yankesici yakalandı #2

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyete götürülen Gezer’in 6 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 2 aylık hamile olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aynur Gezer, yeniden cezaevine gönderildi.

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