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    Adana'da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Adana'da cezaevinden izinli olarak çıkan Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşini kucağında yeğeni varken defalarca buçakladı.
    • DHA
    • 10.04.2022 - 23:59
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    Adana'da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü

    Saat 22.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Murat Göbelek uyuşturucu suçundan cezaevine girince eşi Elif Göbelek, evi terk ederek kız kardeşinin yanında kalmaya başladı.

    Cezaevinden kısa süre önce izinli olarak çıkan Murat Göbelek, boşanma aşamasındaki eşi ile konuşmak üzere yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı.

    Kucağındaki yeğeni varken defalarca bıçaklayarak öldürdü

    Tartışma sırasında Murat Göbelek, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Göbelek'e saldırdı. Murat Göbelek, kucağında yeğeni bulunan Elif Göbelek'i karnından defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

    Evde bulunan yakınlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Elif Göbelek, ambulans ile ketteki bir özel hastaneye sevk edildi. Çok kan kaybeden Elif Göbelek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Murat Göbelek'i yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #1

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #2

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #3

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #4

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #5

    Adana da cezaevinden izinli çıkan kişi, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü #6


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