Adana'da çıkan bir yangında 100 zeytin ağacı yandı

- Adana'da, bir çocuğun çıkardığı öne sürülen yangında 100 zeytin ağacı yandı.
- Yangın Göztepe Mahallesi'nde çıktı ve ekipler kısa sürede müdahale etti.
- Şüpheli çocuk vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edildi.
Adana'da alevler yükseldi.
Yangın, merkez Sarıçam ilçesine balı Göztepe Mahallesi'nde ağaçlık alanda çıktı.
Yangın çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına alıp, soğutma çalışması başlattı.
100 ZEYTİN AĞACI ZARAR GÖRDÜ
Yangında çam ağaçları ve 100 zeytin ağacının zarar gördüğü iddia edildi.
Vatandaşlar, yangını çıkardığı öne sürülen 10 yaşlarındaki bir çocuğu yakalayıp polise teslim etti.