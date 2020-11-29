Adana'da çıkan kavgada 2 kardeş yaralandı

İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, iki kardeş yaralandı. O sırada bölgeden geçen sağlık çalışanı, yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi yaptı.

Saat 15.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi, İnönü Caddesi’nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine kemer ve bıçaklarla saldırdı. Kavgada, Umut A. bacağından, kardeşi Emre A. ise sırtından yaralandı.

YERE YIĞILDILAR

Diğer grup kaçarken, yaralı 2 kardeş, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’ndaki bir çiçekçinin önüne gelerek yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İLK MÜDAHALEYİ, YOLDAN GEÇEN SAĞLIKÇI YAPTI

Sırtından yaralanan Emre A.’ya ilk müdahalesini, bu sırada yoldan geçen Gülten Yıldırım yaptı. Yıldırım, bilincini kaybetmemesi için yaralı Emre A.’yı konuşturmaya çalıştı ve çiçekçiden aldığı kağıtlarla yarasına tampon yaptı.

"BURAYA KOŞARAK GELDİLER"

Sağlık çalışanı olduğunu ve yaralılara müdahale ettiğini kaydeden Yıldırım, “Olay yolun karşısında olmuş. Buraya koşarak geldiler. Yaralılardı. Müdahale eden bir sağlık çalışanı arkadaş daha vardı. İkimiz müdahale ettik.” dedi.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaralı Umut A. ile Emre A., bölgeye sevk edilen ambulanslarla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.





























