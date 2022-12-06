Petrol
81.55
-1.37%
Euro
19.6139
0.33%
Dolar
18.6371
-0.01%
Altın
1.066
0.74%
Borsa
4997
0.00%
Bitcoin
321.126
-1.68%
BTXN Coin
5.09
-6.43%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Adana'da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti

    Restoranda kutlama yapan kişilerin çıkardığı yangın, galeriye sıçradı ve lüks motor kül oldu. Olayın ardından çıkan tartışmada, galerinin sahibi Uğur Uca, öldürüldü.
    • 06.12.2022 - 15:13
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 15:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Galleria İş Merkezi’ndeki bir restoranda, meşaleli kutlama yapıldı.

    3 Aralık Cumartesi günü, kutlama yapıldığı sırada yangın çıktı.

    Büyüyen yangın, yan tarafındaki lüks motosiklet satışı yapan iş yerine de sıçradı.

    Milyonluk motosiklette hasar oluştu

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangında, milyonlarca liralık lüks motosiklette hasar oluştu.

    "Elleme, inceleme yapılacak"

    İş yeri sahibi Uğur Uca, iş yerinin önünde yanan motosikletlerinin başında beklediği sırada M.T. isimli kişi geldi.

    M.T., yanan motosikletlere dokundu. Bunun üzerine Uğur Uca'nın, M.T.’ye "Elleme, inceleme yapılacak." diye cevap verdiği öğrenildi.

    Adana da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti #1

    İşletme sahibi öldürüldü

    Ardından ikili arasında çıkan kavgada M.T., Uğur Uca’yı kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uğur Uca’yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uğur Uca kurtarılamadı. Uca’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Şüpheli gözaltında

    İHA'nın haberine göre; şüpheli M.T, Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

    Adana da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti #2

    Adana da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti #3

    Adana da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti #4


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere
    Futbol

    Yunus Akgün yeni sözleşmede mutlu sona ulaşmak üzere

    Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink soruşturma altında
    Teknoloji

    Elon Musk'ın beyin çipi şirketi Neuralink soruşturma altında

    Görüş Bildir