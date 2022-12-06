Adana'da yanan motosiklet tartışması cinayetle bitti

Restoranda kutlama yapan kişilerin çıkardığı yangın, galeriye sıçradı ve lüks motor kül oldu. Olayın ardından çıkan tartışmada, galerinin sahibi Uğur Uca, öldürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi'nde bulunan Galleria İş Merkezi’ndeki bir restoranda, meşaleli kutlama yapıldı.

3 Aralık Cumartesi günü, kutlama yapıldığı sırada yangın çıktı.

Büyüyen yangın, yan tarafındaki lüks motosiklet satışı yapan iş yerine de sıçradı.

Milyonluk motosiklette hasar oluştu

İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yangında, milyonlarca liralık lüks motosiklette hasar oluştu.

"Elleme, inceleme yapılacak"

İş yeri sahibi Uğur Uca, iş yerinin önünde yanan motosikletlerinin başında beklediği sırada M.T. isimli kişi geldi.

M.T., yanan motosikletlere dokundu. Bunun üzerine Uğur Uca'nın, M.T.’ye "Elleme, inceleme yapılacak." diye cevap verdiği öğrenildi.





İşletme sahibi öldürüldü



Ardından ikili arasında çıkan kavgada M.T., Uğur Uca’yı kalbinden bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Uğur Uca’yı Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Uğur Uca kurtarılamadı. Uca’nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

İHA'nın haberine göre; şüpheli M.T, Motosikletli Polis Timler Amirliğine bağlı ekipler tarafından olay yerinde gözaltına alındı.



