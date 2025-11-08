Adana'da çıkan yangında engelli kadın yaşamını yitirdi

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evde çıkan yangında 75 yaşındaki bedensel engelli Servet Balcı hayatını kaybetti.
- Yangına itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri müdahale etti fakat Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
- Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde acı olay...
Yangın, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çataklı Mahallesi'ndeki müstakil bir evde meydana geldi.
Yıllar önce bir düğünde açılan kutlama ateşi sonrası yürüyemez hale gelen Servet Balcı, çıkan yangında mahsur kaldı.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Balcı'nın cansız bedenine ulaşıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşlı kadının cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.