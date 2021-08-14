6 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı olarak yargılanıp 2020'de beraat eden şahıs, maktulün yakınları tarafından öldürüldü.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde 31 Ağustos 2015 günü cinayet işlendi.

Hamallık yapan 51 yaşındaki Şeref Alkan, sabah saatlerinde işe gitmek için evinden çıktı.

Kapının önünde kimliği belirlenemeyen bir kişi, pompalı tüfekle Şeref Alkan'a ateş açtı.

POLİSE KENDİSİNİ VURAN KİŞİYİ SÖYLEMEDİ

Ağır yaralanan Alkan, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Seyhan Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği olayla ilgili çalışma başlattı.





"İNTİKAMIMI BEN ALACAĞIM"

İlk etapta kendinde olan Alkan, polislere kendini vuran kişiyi söylemeyip "İntikamımı ben alacağım.” dedi. Ancak daha sonra Alkan, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da cinayetten beraat eden şahıs, cinayete kurban gitti VİDEO





CİNAYET ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Alkan'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından torağa verildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri, katili bulmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu olaydan Alkan’ın da arkadaşı olduğu, o gün birlikte içki içtikleri öne sürülen Eyüp Alyakut (25), cinayeti şüphelisi gözaltına alındı. Zanlının Alkan’ı içkisinden izinsiz içtiği için öldürdüğü de iddia edildi.





ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Yapılan sorgulamada Alyakut, suçlamaları kabul etmedi. Zanlı, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede 8 Ocak 2016 günü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





"3 GÜN SONRA KIZ KAÇIRMAKTAN TUTUKLANDI"

Alyakut, 11 Ocak 2016 günü arkadaşı S.B. ile birlikte eski sevgilisi 16 yaşındaki S.C.'yi okul önünden zorla kaçırdı. Aynı gün zanlı ve arkadaşı, gasp dedektifleri tarafından Adana'da yakalandı.

Zanlı, kızı zorla kaçırmadığını sevdiği kız olduğunu söyleyerek “Sevmek ne zaman suç oldu” diyerek tepki gösterdi. Zanlı ve arkadaşı bu olaydan dolayı 12 Ocak 2016 günü sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

14'üncü Asliye Ceza Mahkemesine kız kaçırmadan dolayı açılan davada Alyakut 6 yıl 8 ay, arkadaşı ise 5 yıl hapis cezası aldı.





“CİNAYETTEN 10 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDI, SONRA BERAAT ETTİ"

Alyakut, alıkoymak suçunda cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak arkadaşıyla birlikte tahliye oldu. Ancak, bir sürü sonra da ağır ceza mahkemesinde yargılandığı cinayet davasından 10 yıl 6 ay hapis cezası alınca cezaevine girdi.

Alyakut’un avukatı bu duruma itiraz etti. İtiraz üzerine dava yenilenince 12 Ekim 2020 günü suçu işlediği sabit olmadığı için cinayet suçlamasından beraat etti. Alyakut, bunun üzerine cezaevinden tahliye oldu.

ÖLDÜRDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLEN ARKADAŞIYLA AYNI AYDA ÖLDÜRÜLDÜ

Alyakut, cezaevinden çıktıktan yaklaşık 1 yıl sonra Hürriyet Mahallesi'nde 12 Ağustos 2021 günü tabancayla vurularak öldürüldü. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsı öldüren zanlı ya da zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Polis, önce ölen kişiyi araştırmakla işe başlayarak yaptığı çalışmada maktulün 6 yıl önce adının cinayete karıştığını ve bir de kız kaçırdığını belirledi.

Polis, çalışmayı genişlettiğinde kaçırdığı kızın ailesinin cinayetle bir alakasının olmadığını ancak 6 yıl önce ölen şahsın yakınlarının cinayeti işleyebileceği şüphesi olduğunu belirledi.

BASKINDA YAKALANDI

Polis, 6 yıl önce ölen Şeref Alkan ailesine yoğunlaştığında Şeref Alkan’ın kardeşi Bayram A. (50) Şeref Alkan'ın oğlu Eren A.’nın (26) cinayeti azmettirme ihtimali olduğunu belirledi. Polis, ayrıca zanlıların cinayeti de Umutcan E. (21) isimli şahsa işlettiğini iddiasıyla zanlıları Namık Kemal Mahallesi'ne yaptığı baskında yakaladı.





"CİNAYETİ KABUL ETTİ, KİRALIK KATİL OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Emniyette zanlı Umutcan E., Alyakut’u kendisinin öldürdüğünü kabul ettiği, ancak kimseden Alyakut’u öldürmek için emir ya da para almadığını aralarında alacak verecek meselesi olduğu için öldürdüğünü söylediği öne sürüldü.

Zanlı amca yeğenin de azmettirme suçlamalarını kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.