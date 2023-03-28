Adana'da cinayetten serbest bırakıldı! 2 cinayet işleyerek yakalandı Bir kişiyi öldüren sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldıktan sonra 2 kişiyi daha vurup birçok suça karıştıktan sonra kıskıvrak yakalanarak tutuklandı.

İHA

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 28 Ağustos 2021 yılında 23 yaşındaki Beytullah Atak, kendisine borcu olan 41 yaşındaki Sinan Dalşık ile buluştu.

Burada ikili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Atak, borcunu ödemeyen Sinan Dalşık’ı karnından tabanca ile vurarak olay yerinden kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Dalşık, olaydan 2 günde sonra yaşamını yitirdi.

Atak ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet sanığı tutuksuz yargılandı

Ocak ayında mahkeme kararıyla Atak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Hakkında müebbet hapis cezası istenen Atak’ın cezasını Yargıtay onadı.

2 kişiyi daha vurdu

Bu sırada dışarıda kaçak olarak gezen Atak, daha önceden aralarında husumet bulunduğu Ahmet Güneş'i (31) 7 Mart günü bacaklarından, 12 Mart’ta ise kendisini darbettiği öne sürülen Yusuf Saltaş'ı (19) sağ bacağından tabancayla yaraladı.

Şüpheli tespit edildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Atak’ın Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi’nde saklandığını tespit etti.

Kıskıvrak yakalandı

Cinayet Büro polisleri operasyon için hareket geçti. Polisleri fark eden Atak, oturduğu müstakil evin damına çıkarak bitişiğindeki evin bahçesine atlayıp kaçmaya başladı. Peşinden koşan ekipler, şüpheliyi girdiği ara sokakta yakaladı.

Cinayet sanığı suçlamaları kabul etti

İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Atak, suçlamaları kabul etti.

Tutuklanarak serbest bırakıldı

Atak'ın, farklı zamanlarda bir evin kurşunlanması ile bir otomobilin kundaklanması olayının şüphelisi olduğunu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Atak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.