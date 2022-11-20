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    Adana'da çinko madeninde işçiler göçük altında kaldı

    Çinko madeninde kontrollü olarak dinamit patlatılması sonucu işçilerden Muhammet Arslan ile Kerim Coşkunca göçük altında kaldı. Toprak yığının altından çıkarılan işçiler, hastaneye kaldırıldı.
    • 20.11.2022 - 20:29
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    Adana'da çinko madeninde işçiler göçük altında kaldı

    Adana'nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Akçal Mahallesi'nde faaliyet gösteren çinko madeninde çalışan işçiler, kontrollü olarak dinamit patlattı.

    Bu sırada cep olarak adlandırılan bölgeye ulaşamayan işçilerden Muhammet Arslan (47) ile Kerim Coşkunca (41) oluşan göçüğün altında kaldı.

    İşçilerin ihbarıyla bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    2 işçinin hayati tehlikesi bulunmuyor

    İşçilerin de destek verdiği çalışmayla Arslan ve Coşkunca, göçük altından çıkarıldı.

    İlk müdahalelerinin ardından Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçiler, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    DHA'nın haberine göre; tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Jandarma olayla ilgili çalışma başlattı.

    Adana da çinko madeninde işçiler göçük altında kaldı #1

    Adana da çinko madeninde işçiler göçük altında kaldı #2


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