Adana'da cinsel istismarla suçlanan imam tutuklandı Kozan ilçesinde, imam M.A., camiye kursa gelen 22 yaşındaki Ç.K.'nin, 9 yaşından beri kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

DHA

Adana taciz iddiasıyla sarsıldı...

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı’na cami imamı evli 4 çocuk babası M.A.’nın kursa gelen Ç.K. adlı gence cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Her hafta sürdürdü

Açılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Ç.K., Kuran öğrenmek için gittiği camide imam M.A.’nın ilk kez 9 yaşındayken kendisine cinsel istismarda bulunduğunu ve bu durumun 2022 yılına kadar her hafta devam ettiğini söyledi.

Suçlamaları kabul etmedi

Ç.K., imamın istismar sırasında cep telefonu ile görüntüsünü çektiğini, kendisini rezil etmekle tehdit ettiğini bu yüzden korkup kimseye bir şey anlatamadığını ileri sürdü.

Gözaltına alınan imam M.A., suçlamayı kabul etmedi.

Tutuklandı

İfadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.A., tutuklandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)