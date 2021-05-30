Adana'da cinsel şiddet iddiasına tutuklama

Kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Adana'da, E.M. isimli kadın, 19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gitti.

E.M., sosyal medya üzerinden arkadaşının komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

Genç kadının paylaşımından sonra aynı kişi tarafından cinsel şiddet ve istismara maruz kaldığını söyleyen çok sayıda kişi, bu iddiaya destek verdi.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

Parkta yürüme bahanesiyle S.K. tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.

Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen S.K.'nın yakalanması isteyen sosyal medya kullanıcıları, internet üzerinden kampanya başlattı.

Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

''CİNSEL BİRLİKTELİKLE TERAPİ YAPIYORUM''

Şüphelinin farklı yöntemlerle iletişime geçtiği kadınları kandırmaya çalıştığı ''Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

S.K.'nın ayrıca olumsuz cevaplar karşısında söz konusu mağdurlara yoğun ısrarda bulunduğu ve kendine karşı çıkan bazı kadınları darbettiği de iddia edildi.

Polis, çalışma başlattıktan kısa süre sonra şüpheli S.K.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.