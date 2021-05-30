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    Adana'da cinsel şiddet iddiasına tutuklama

    Kadınları ve reşit olmayan kız çocuklarını zorlayarak cinsel şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.
    • DHA
    • 30.05.2021 - 17:42
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    Adana'da cinsel şiddet iddiasına tutuklama

    Adana'da, E.M. isimli kadın, 19 Nisan 2021 tarihinde arkadaşını ziyaret etmek için Adana'ya gitti.

    E.M., sosyal medya üzerinden arkadaşının komşusu S.K. tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü.

    Genç kadının paylaşımından sonra aynı kişi tarafından cinsel şiddet ve istismara maruz kaldığını söyleyen çok sayıda kişi, bu iddiaya destek verdi.

    SOSYAL MEDYADA KAMPANYA

    Parkta yürüme bahanesiyle S.K. tarafından ıssız alanlara götürüldüğünü ve başta sözlü tacize daha sonra ise cinsel istismara maruz kaldığını anlatan E.M., duyurusunun ardından kendisine diğer mağdurlardan gelen mesajları paylaştı.

    Aralarında 18 yaşından küçük kızların da bulunduğu birçok kişiyi istismar ettiği öne sürülen S.K.'nın yakalanması isteyen sosyal medya kullanıcıları, internet üzerinden kampanya başlattı.

    Söz konusu paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi’nde Psikoloji Bölümü’nde öğrenim gördüğünü ileri sürüp, kadınlarla iletişime geçerek istismarda bulunduğu iddia edilen S.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #1

    ''CİNSEL BİRLİKTELİKLE TERAPİ YAPIYORUM''

    Şüphelinin farklı yöntemlerle iletişime geçtiği kadınları kandırmaya çalıştığı ''Ben terapi yapıyorum, benimle cinsel birliktelik yaşarsan eski sevgilini unutursun'' ifadelerini kullandığı ileri sürüldü.

    S.K.'nın ayrıca olumsuz cevaplar karşısında söz konusu mağdurlara yoğun ısrarda bulunduğu ve kendine karşı çıkan bazı kadınları darbettiği de iddia edildi.

    Polis, çalışma başlattıktan kısa süre sonra şüpheli S.K.'nın yerini tespit ederek gözaltına aldı.

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #2

    TUTUKLANDI

    Zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

    İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #3

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #4

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #5

    Adana da cinsel şiddet iddiasına tutuklama #6

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