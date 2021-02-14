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    Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

    Takside ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
    • AA
    • 14.02.2021 - 11:10
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    Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleribir  takside arama yaptı.

    Ekipler, cips paketine ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.

    ŞOFÖR VE YOLCUYA GÖZALTI

    Polis, taksi şoförü F.B. (22) ile yolcu konumundaki U.Ö'yü (21) gözaltına aldı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ö. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı #1

    Adana da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı #2

    Adana da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı #3

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