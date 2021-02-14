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Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı

Takside ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.