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- Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
Adana'da cips paketi ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı
Takside ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.
- AA
- 14.02.2021 - 11:10
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendikleribir takside arama yaptı.
Ekipler, cips paketine ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş 355 gram esrar ele geçirdi.
ŞOFÖR VE YOLCUYA GÖZALTI
Polis, taksi şoförü F.B. (22) ile yolcu konumundaki U.Ö'yü (21) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ö. tutuklandı, sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.