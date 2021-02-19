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    Adana'da çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı

    Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan 21 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan 26 yaşındaki Cabbar Sefa T. polisin operasyonu sonucunda yakalandı.
    • DHA
    • 19.02.2021 - 10:37
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    Adana'da çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan şahsa yönelik operasyon düzenledi.

    Ekipler, hakkında kesinleşmiş 21 yıl 8 ay hapis cezası bulunan 26 yaşındaki Cabbar Sefa T.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

    YAKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Polis, Cabbar Sefa T.’nin, merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi’nde görüldüğünü belirledi. Bölgeye sevk edilen ekipler, Cabbar Sefa T.’yi yakaladı. Cabbar Sefa T., emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye, ardından cezaevine götürüldü.

    Adana da çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı #1

    Adana da çocuğa cinsel istismardan aranan şahıs yakalandı #2

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