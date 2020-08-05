Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti

Para meselesi yüzünden eşini kız çocuğunun gözü önünde önce darbeden ardından da anahtarla kafasına vuran şüpheli koca, kaçtı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Hakan ve Pınar K. çifti, Pınar K.’nın babasının verdiği para ile otomobil aldı.

Ancak otomobil alındıktan sonra Hakan K., eşiyle bu para nedeniyle sürekli tartışmaya ve onu darbetmeye başladı. Çift, 6 yaşlarındaki kızları M.K. ile birlikte eve giderken sokakta yine para meselesi yüzünden tartıştı.

Hakan K. eşini sokak ortasında bu kez kızının gözü önünde dövmeye başladı.

ANNESİNİN KANLAR İÇERİSİNDE KALMASINI İZLEDİ

Cani koca bir süre sonra da elindeki anahtar ile genç kadının kafasına vurdu. Genç kadın çocuğunun yanında kanlar içinde kaldı. Çocuk, annesini kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşların çağrısının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğu ise olay yerine gelen anneanne Seniha K. aldı.

“KIZIMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI”

Genç kadın, Adana Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Seniha K., “Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş, araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darbediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz, adalet yerini bulur.” dedi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.