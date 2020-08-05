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    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti

    Para meselesi yüzünden eşini kız çocuğunun gözü önünde önce darbeden ardından da anahtarla kafasına vuran şüpheli koca, kaçtı.
    • İHA
    • 05.08.2020 - 09:39
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    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde yaşayan Hakan ve Pınar K. çifti, Pınar K.’nın babasının verdiği para ile otomobil aldı.

    Ancak otomobil alındıktan sonra Hakan K., eşiyle bu para nedeniyle sürekli tartışmaya ve onu darbetmeye başladı. Çift, 6 yaşlarındaki kızları M.K. ile birlikte eve giderken sokakta yine para meselesi yüzünden tartıştı.

    Hakan K. eşini sokak ortasında bu kez kızının gözü önünde dövmeye başladı.

    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti #1

    ANNESİNİN KANLAR İÇERİSİNDE KALMASINI İZLEDİ

    Cani koca bir süre sonra da elindeki anahtar ile genç kadının kafasına vurdu. Genç kadın çocuğunun yanında kanlar içinde kaldı. Çocuk, annesini kanlar içinde görünce gözyaşlarına boğuldu. Çevredeki vatandaşların çağrısının ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekipler, kadını ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Çocuğu ise olay yerine gelen anneanne Seniha K. aldı.

    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti #2

    “KIZIMA YAPMADIĞINI BIRAKMADI”

    Genç kadın, Adana Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. Seniha K., “Bir senedir kızıma yapmadığını bırakmadı ama çocuklar için bir şey söylemiyoruz. Babası ona para vermiş, araba da aldılar. Sen parayı istersen ben seni boşarım deyip darbediyor. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz, adalet yerini bulur.” dedi.

    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti #3

    Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana’da çocuğunun gözü önünde eşini darbetti #4

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