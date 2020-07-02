Adana’da, çocuklara zorla fuhuş yaptıran çete çökertildi

18 yaşından küçük çocuklara ve üniversite öğrencilerine zorla fuhuş yaptıran çete, savcılık kararı ile yakalandı.

Adana'da 20'si kadın olmak üzere 33 kişi çocuklara zorla fuhuş yaptırdı.

Kentte zorla yaşı küçük çocuklara fuhuş yaptırdığı tespit edilen şahıslar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından takibe alındı.

3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından çete üyelerinin adresi belirlendi.

ŞAFAK OPERASYONU İLE ALINDILAR

Savcılıktan çıkan yakalanma kararı ile 29 Haziran'da çete üyelerine ait adreslere şafak operasyonu düzenlendi.

20'Sİ KADIN 33 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Şüphelilerin adreslerine yapılan baskınlarda, 20’si kadın 33 şüpheli gözaltına alındı. Çetenin 300 ile 500 lira arasında para karşılığında fuhşa zorladıkları kadınları, Adana ve diğer illerdeki ev ve otellere götürdükleri, 4 mağdurun yaşının küçük olduğu ve 8’inin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

MAĞDURLARLA FUHUŞ YAPANLARA İŞLEM UYGULANDI

Öte yandan yaşları 15 ile 17 arasında değişen mağdurlarla fuhuş yaptığı belirlenen 8 kişiye de işlem yapıldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

















