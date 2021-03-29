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    Adana'da çocukları uyuşturucuya alıştıran engelli yakalandı

    Uyuşturucu bağımlısına dönüştürdüğü çocuklara torbacılık yaptıran engelli zanlı ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 10:29
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 10:31
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    Adana'da çocukları uyuşturucuya alıştıran engelli yakalandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesine bağlı Başak ve Seyhan ilçesine bağlı iki mahallede uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    5 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Ekipler, Başak Mahallesi'nde bonzai satışı yapan engelli Mustafa Y. ile Durmuş Can İ. (28) ve K.A.'yı (17) yakaladı. Dumlupınar Mahallesi'nde ise 2 pakette 6,54 gram bonzai sattığı öne sürülen Yasin G. (27) ve Mahir A. (19) yakalandı.

    Adana'da çocukları uyuşturucuya alıştırıp torbacı yapan engelli şahıs tutuklandı

    ENGELLİ SATICI, ÇOCUKLARI UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI

    Polis, zanlıları emniyete götürüp sorguya aldı. Zanlılardan K.A., engelli Mustafa Y.’nin kendilerini önce uyuşturucuya alıştırdığını, sonrasında uyuşturucu sattırdığını, kendilerine para vermediğini paranın hepsini Mustafa Y.’nin aldığını sadece bir iki içimlik uyuşturucu verdiğini öne sürdü.

    3 TUTUKLAMA

    Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edilirken, Mustafa Y.’nin de aralarında olduğu 3 kişi tutuklandı. Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana da çocukları uyuşturucuya alıştıran engelli yakalandı #1

    Adana da çocukları uyuşturucuya alıştıran engelli yakalandı #2

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