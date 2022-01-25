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    Adana'da çocukların küfür kavgası kanlı bitti

    Adana'da 16 yaşındaki Zafer Can Kılıç, küfür nedeniyle kavga ettiği 15 yaşındaki O.T. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 22:18
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 22:27
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    Adana'da çocukların küfür kavgası kanlı bitti

    Saat 19.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Zafer Can Kılıç ve O.T., iddiaya göre küfürleşme nedeniyle sokak ortasında kavga etmeye başladı.

    BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

    Yanında taşıdığı bıçağı çıkartan O.T., kavga ettiği Kılıç'ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Ağır yaralanan Kılıç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Çok kan kaybettiği öğrenilen Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçmaya çalışan O.T. ise polis ekiplerince yakalanarak, emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

    Adana da çocukların küfür kavgası kanlı bitti #1

    Adana da çocukların küfür kavgası kanlı bitti #2

    Adana da çocukların küfür kavgası kanlı bitti #3

     


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