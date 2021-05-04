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    Adana'da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı

    Adana’da çocuklarını darbedip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken basın mensuplarına saldırdı.
    • İHA
    • 04.05.2021 - 09:59
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 10:19
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    Adana'da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı

    Adana'nın Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'ndeki müstakil evin ikinci katında meydana gelen olayda, eşinden ayrı üç çocuğuyla yaşayan yabancı uyruklu Suzan H., en büyük oğlu Sultan H.’yi darbetmeye başladı.

    Sesleri duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Kadın, adrese gelen polise kapıyı açmamak için uzun süre direndi. Daha sonra ikna edilerek çıkarılan kadın, gazetecilere de saldırdı.

    "ÇOCUKLARI BALKONDAN SARKITIYOR"

    Suzan H.’nin komşusu Fehime Yeşilbudak, Suzan H.’nin, daha önce de çocuklarına şiddet uyguladığını öne sürerek, “Kendisini çok uyardık ama durmadı. Bugün de çocuğunu dövüyordu, polisi aradık. Daha önce çocuğunu balkondan sarkıttı. Yapmamasını söyledik ama bize aldırış etmedi. Kadın sürekli çocukları dövüyor. Artık bizim vicdanımız buna dayanmadı. Bu çocukları devlet bu kadının elinden almalı.” diye konuştu.

    Ekipler, çocuklarına şiddet uyguladığı öne sürülen Suzan H.’yi gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Suzan H.’nin üç çocuğu ise koruma altına alındı.

    Adana'da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı VİDEO

    Adana da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı #1

    Adana da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı #2

    Adana da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı #3

    Adana da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı #4

    Adana da çocuklarına şiddet uygulayan anne gözaltına alındı #5

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