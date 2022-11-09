Adana'da, Cono aşiretinin yaşadığı mahalleye operasyon

Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde yapılan özel harekat destekli operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve mermi ele geçirildi.

Adana’nın Yüreğir ilçesinde, Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan Cono aşiretine yönelik, İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi.

Uyuşturucu madde satışının yoğun olduğu mahalledeki denetime; terörle mücadele, asayiş, özel harekat ve trafik denetleme ekipleri de destek verdi.

Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alındı

Operasyon kapsamında, şüpheli görülen araç ve adreslerde aramalar yapıldı. Özel harekat ekipleri ise uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde güvenlik önlemi aldı.

Ele geçirilenler

DHA’nın haberine göre; aramalar sonucu 8 uyuşturucu hap, ruhsatsız 2 tabanca, 2 av tüfeği ve bu silahlara ait 70 dolu fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin 500 lira ile şasi numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Ekipler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi de gözaltına aldı.