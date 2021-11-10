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    Adana'da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası

    Çöplerin arasında hareketsiz yatan köpeğin fark edilmesiyle tedaviye başlandı. İncelemede görülen kalça kırıkları ve makattaki genişleme, cinsel saldırıyı doğruluyor.
    • DHA
    • 10.11.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 16:20
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    Adana'da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası

    Adana'da çöplerin arasında hareketsiz yatan Pekinez cinsi köpek, küçük bir kız çocuğu tarafından bulundu.

    Küçük kız öldüğünü zannettiği köpeğin yanına yaklaşarak hareket ettiğini fark etti.

    Bunun üzerine küçük kız Melekler Yaşam Köyü Derneği'nden Hayvan Hakları Savunucusu  İlknur Kılıç ile iletişime geçti.

    KLİNİĞE GÖTÜRÜLDÜ

    Bölgeye gelerek yaralı köpeği alan Kılıç veteriner kliniğinin yolunu tuttu.

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #1

    KUYRUK SOKUMUNDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

    Hekimin yaptığı müdahalede köpeğin kuyruk sokumu bölümünde kırık,  şiddete bağlı izler ve karnında kist olduğu belirlendi.

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #2

    CİNSEL SALDIRI DÜŞÜNCESİ

    Veteriner Hekim Vakkas Can Sert, makat kısmında genişleme tespit ettiği köpeğin, cinsel saldırıya uğradığını düşünüyor.

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #3

    "İNSAN TEMASI OLDUĞU ÇOK AÇIK"

    Köpeğin dışkısını dahi tutamadığını kaydeden Sert, "Yaptığımız incelemelerde kuyruk sokumunda kırık, sağ kalça kemiğinde çıkık ve batın bölgesinde 5 santimetre tümör tespit ettik. Tedavisine başlandı. Travmaya maruz kaldığı için hayati riski devam ediyor. Bulgularımız sonucu insan teması sonucu olduğu çok açık" dedi.

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #4

    "MAKATTAKİ KIRIKLARI GÖRÜNCE GERÇEKLE YÜZLEŞTİK"

    İlknur Kılıç, "Dışkısını tutamadığını gördüğümde, önceki vakalardaki tecrübemle bir şeyler yaşadığını tahmin ettim. Tedaviye aldığımızda makat çevresindeki kırıkları da görünce gerçekle yüzleşmiş olduk. Çok üzücü bir durumla karşı karşıyayız. Kritik ve zor bir süreç içerisine girdik. Sahibinin kim olduğunu bulamadık. Sahibini veya saldırganı bulsak bile zarar verdiğini kabul etmeyecektir" dedi.

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #5

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #6

    Adana da çöpte bulunan köpeğe cinsel saldırı iddiası #7

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