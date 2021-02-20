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    Adana'da çürümüş meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddia edildi

    Sokak ortasına dökülmüş çürümüş meyveleri çeken bir şahıs, çürük meyvelerin meyve suyu yapımında kullanıldığını iddia ederek 'meyve suyu içmeyin' uyarısında bulundu.
    • İHA
    • 20.02.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 20.02.2021 - 11:09
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    Adana'da çürümüş meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddia edildi

    Adana’da çekildiği iddia edilerek sosyal medyada paylaşılan bir videoda, birçoğu çürümüş portakalın meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı görüldü.

    SÜTÜN ARDINDAN MEYVE SUYU

    Popüler bir sosyal medya uygulamasında yayınlanan süt banyosu ve dönerle dans videolarının ardından, çoğu çürümüş portakalların meyve suyu yapımı için kepçeyle tesise taşındığı video görüntüleri dikkatleri çekti.

    Adana da çürümüş meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddia edildi #1

    "İÇMEYİN"

    Videoda, meyve suyu yapan bir firmanın, meyveleri sokak ortasına döktüğü ve çoğu çürümüş olan meyvelerin iş makineleriyle taşındığı görülen video paylaşımını yapan şahıs,  'Meyve suyu içmeyin' uyarısını da ekledi.

    Adana'da çürümüş meyvelerden meyve suyu yapıldığı iddia edildi VİDEO

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