Adana'da cüzdan çalan hırsız, alkolle eğlendiğini söyledi

24 yaşındaki genç kadının cüzdanından çaldığı 400 lirayla kayıplara karışan hırsız, yakalanmasının ardından, çaldığı parayla alkol alarak eğlendiğini aktardı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi’nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezdi.

Bu sırada Buse A.'ya arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL’yi çaldı.

Durumdan şüphelenen Buse A., bir süre sonra cüzdanını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti.

YANKESİCİLİK YÖNTEMİ KAMERADA

Buse A.’nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse A.’nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.’yi Gülbahçesi Mahallesi’ndeki evinde yakaladı.

"ALKOL ALIP, EĞLENDİM"

Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, “Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim” dedi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

























