- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı
Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı
- DHA
- 24.11.2021 - 12:36
- Güncelleme : 24.11.2021 - 12:53
Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ali A.’nın eşi Gözde İ., 3 çocuğunu da alıp Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada bulunan evi terk etti.
Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşinin gitmesi üzerine ise Ali İ., dama çıktı.
KOMŞULAR POLİSİ ARADI
Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi.
İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Adana'da çatıdan atlayan adam, komşusunun üzerine düştü VİDEO
SARKTI, SONRASINDA TUTUNAMADI
Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı.
Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı.
KOMŞUSUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu.
Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.
HAFİF YARALANDI
Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.