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    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı

    Eşinin çocuklarını alıp evi terk etmesi üzerine canına kıymak isteyen genç adam, dama çıktı. Aşağı atlayan adam, kendisini tutmak isteyen komşusunun üzerine düştü.
    • DHA
    • 24.11.2021 - 12:36
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 12:53
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    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı

    Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Ali A.’nın eşi Gözde İ., 3 çocuğunu da alıp Sucuzade Mahallesi’ndeki 3 katlı binada bulunan evi terk etti.

    Bir süredir anlaşmazlık yaşadığı eşinin gitmesi üzerine ise Ali İ., dama çıktı.

    KOMŞULAR POLİSİ ARADI

    Aşağı atlayacağını söyleyen Ali İ.’yi gören komşuları, polise haber verdi.

    İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Adana'da çatıdan atlayan adam, komşusunun üzerine düştü VİDEO

    SARKTI, SONRASINDA TUTUNAMADI

    Müzakereci polisin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ali İ., yağmur suyu giderine tutunarak baş aşağı sarkmaya başladı.

    Ali İ. daha sonra vücudunu aşağı sarkıttı.

    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı #1

    KOMŞUSUNUN ÜZERİNE DÜŞTÜ

    Bunun üzerine komşusu Ufuk A., Ali İ.’yi tutmak için evin bahçe kısmına koştu.

    Bir süre sonra kendini boşluğa bırakan Ali İ., Ufuk A.’nın üzerine düştü.

    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı #2

    HAFİF YARALANDI

    Ali İ.’nin yakınları sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.

    Sağlık ekibi, hafif yaralanan Ali İ. ile Ufuk A.’yı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne götürdü.

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    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı #4

    Adana’da dama çıkan adam, aşağıya atladı #5

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