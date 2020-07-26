Adana'da damat adayını öldüren üvey baba yakalandı

Üvey kızı ile nişan yüzüğünü atan genci tüfekle vurarak öldüren Halil Güven ile yeğeni İbrahim Güven ve genç kızın öz ağabeyi M.E.A, tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde, aynı sokakta oturan Hüseyin Tunç (28) ile nişanlısı Büşra A. (15), genç kızın giydiği kıyafet nedeniyle tartışarak ayrıldı.

Olay günü Tunç, sokakta yürürken eski nişanlısının üvey babası Halil Güven’in yeğeni İbrahim Güven’i dövdü.

ÜVEY BABA, DAMAT ADAYINI ÖLDÜRDÜ

Bunun üzerine Halil Güven, Büşra A.’nın ağabeyi M.E.A. ile birlikte Tunç’un evine gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında üvey baba Halil Güven ile M.E.A., yanlarında getirdikleri tüfeklerle Hüseyin Tunç’a ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Tunç’un göğsüne isabet ederken, olayla ilgisi olmayan bir kişi de yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Tunç ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Halil Güven ile yeğeni İbrahim G. ile kızın ağabeyi M.E.A.’yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.