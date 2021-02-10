Adana'da damat cinayetinin ayrıntıları

Adana'da, kayınpederi Ahmet Demirci tarafından tabancayla vurularak öldürülen Mustafa Güven’in cesedini, eşi Nazmiye Güven'in 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı ortaya çıktı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi’nde oturan bir çocuk babası 44 yaşındaki Mustafa Güven, ortadan kayboldu.

Eşi 39 yaşındaki Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018’de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Mustafa Güven’in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı.

Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven’in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi.

Güven’in öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

EŞİ VE KAYINPEDERİ TAKİBE ALINDI

Güven’in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Güven ile kayınpederi 73 yaşındaki Ahmet Demirci’nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven’i takibe aldı.

EŞİNİN YASAK İLİŞKİSİ TESPİT EDİLDİ

Anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven’in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı 42 yaşındaki Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö.’nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.

GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜ

Bu bilgiler üzerine polis; Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.’nün adreslerine 28 Ocak Perşembe günü baskın yaptı. Nazmiye Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Emniyete götürülen Nazmiye Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci’nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven’i öldürdüğünü söyledi.

CESEDİ ORMANLIK ARAZİYE ATTILAR

Güven, eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak otomobille merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi’ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

CESEDİ 3 GÜN BANYODA SAKLADILAR

Polisin sürdürdüğü soruşturmada cinayetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Nazmiye Güven’in, cinayetin ardından eşinin cesedini 3 gün boyunca evin banyosunda sakladığı belirlendi. Cesedin kokmaya başlaması üzerine binadakilerin şüphelendiği, bunun üzerine Nazmiye Güven’in babası ile cesedi torbaya koyup götürdükleri, ara ara da bölgeye giderek kontrol ettikleri belirlendi.

EŞİNİN CEP TELEFONUNDAN MESAJ GÖNDERDİ

Bu arada, Mustafa Güven’in ailesinin şüphelenmesi üzerine Nazmiye Güven’in, eşinin çalışmak için yurt dışına gittiğini, kimseyle görüşmek istemediğini söylediği öne sürüldü. Bu iddiasını somutlaştırmak için de cinayetin ardından eşinin cep telefonundan kendisine ve Mustafa Güven’in kardeşi Latif Güven’e, “Ben çalışmak için yurt dışına gidiyorum. Beni aramayın. Kimseyle görüşmek istemiyorum.” şeklinde mesaj gönderdiği belirtildi.









