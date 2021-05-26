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    Adana’da damperi açık tır direği devirdi

    Yolda seyir halindeki tırın damperi, bilinmeyen bir sebeple açıldı. Sürücü durumu fark etmeyince damperi açık tır, PTS direğini devirdi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 16:14
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 16:17
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    Adana’da damperi açık tır direği devirdi

    Adana-Kozan karayolu Deliçay Köprüsü üzerinde seyir halinde olan Suat Savaş Öztürk idaresindeki tırın damperi, bilinmeyen bir nedenle kalktı.

    Sürücü, durumu fark etmeyerek yoluna devam etti.

    Bir süre yoluna damperi açık bir şekilde devam eden tır, Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarptı.

    Kazanın şiddeti ile hem tır savruldu hem PTS direği yola devrildi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

    Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol, trafiğe kapatıldı.

    Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

    Adana’da damperi açık tır direği devirdi #1

    İNCELEME BAŞLATILDI

    PTS sisteminin yaklaşık değerinin 1.8 milyon lira olduğu öğrenildi.

    Tırın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından, trafik yeniden açıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Adana’da damperi açık tır direği devirdi VİDEO

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