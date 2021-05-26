Yolda seyir halindeki tırın damperi, bilinmeyen bir sebeple açıldı. Sürücü durumu fark etmeyince damperi açık tır, PTS direğini devirdi.

Adana-Kozan karayolu Deliçay Köprüsü üzerinde seyir halinde olan Suat Savaş Öztürk idaresindeki tırın damperi, bilinmeyen bir nedenle kalktı.

Sürücü, durumu fark etmeyerek yoluna devam etti.

Bir süre yoluna damperi açık bir şekilde devam eden tır, Plaka Takip Sistemi (PTS) direğine çarptı.

Kazanın şiddeti ile hem tır savruldu hem PTS direği yola devrildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma trafik ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yol, trafiğe kapatıldı.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

İNCELEME BAŞLATILDI

PTS sisteminin yaklaşık değerinin 1.8 milyon lira olduğu öğrenildi.

Tırın çekici ile yoldan kaldırılmasının ardından, trafik yeniden açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da damperi açık tır direği devirdi VİDEO