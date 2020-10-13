Adana'da darbedilen Ukraynalıyı kurtarmak için ayırdığı kavgada bıçaklandı

Kafeterya'da köpek havlaması nedeniyle çıkan kavgada darbedilen Ukraynalı kadını kurtarmak isteyen şahıs, bacaklarından ve kollarından bıçaklandı. Ukraynalı kadın, şahsı arayıp teşekkür etti.

Adana'da, geçen pazar günü Beyazevler Mahallesi'nde yaşayan Ukrayna vatandaşı Daria Khristinets, köpeği Daisy'i gezdirdikten sonra girdiği kafeteryada oturdu.

Kısa süre sonra kafeteryanın üst katındaki dairede yaşayan ve İngilizce öğretmeni olduğu öne sürülen Ulaş isimli bir kişi, arkadaşları ile gelerek, köpeği havladığı gerekçesiyle Daria ile tartışmaya başladı.

TARTIŞTIKLARI KADIN TOKAT ATTI

İddiaya göre bu sırada Ulaş, "Benimle böyle konuşmamalısın. Benimle konuşma hakkını kim veriyor sana" diyerek, kadına tokat attı. Arkadaşları da Daria Khristinets'i darbetmeye başladı.

ARAYA GİRİNCE BIÇAKLANDI

Kafeteryada arkadaşlarıyla oturan Halil İbrahim Yalçın da olaya müdahale etti. İddiaya göre Ulaş isimli şüpheli, otomobilinden bıçak alıp, Yalçın'ı sol bacak ve sol kolundan 4 kez bıçaklayıp, kaçtı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredekilerin yardımıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yalçın, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Polis, otomobiliyle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"KADINA VURULUR MU?" DEDİ: BIÇAKLANDI

Halil İbrahim Yalçın, Beyazevler Mahallesi'ndeki bir kafeteryada arkadaşıyla çay içerken, tartışmayı gördüğünü belirterek, "Çay içerken, kadın müşteri de elinde köpeğiyle oturuyordu. Apartman sakiniyle tartışmaya başladılar. Kadına, 'Benimle böyle konuşmamalısın. Benimle konuşma hakkını kim veriyor sana' diyerek, tokat attı.

Sonra diğer arkadaşı da kadını yumruklamaya başladı. Biz de kalktık ayırdık, 'Kadına vurulur mu?' dedim. Sonra arabasına yönelip, bir şey çıkarttı. Ben silah olduğunu düşündüm, koşmaya başladım. Baktım ki bıçak, geri durdum. 'Yapma' dedim, 'Vuracağım' dedi ve bıçakladı. Yere düştüm, yerde de bıçaklamaya devam etti. Sonra tehditler savurup, kaçmış." dedi.

KADİR ŞEKER OLAYINA BENZİYOR

Kadına şiddet olayını görünce müdahale ettiğini kaydeden Yalçın, "Ülkemiz zaten maalesef sıkıntıda. Hergün bir kadın cinayeti var. Hep birlikte bu konunun üzerinde durmamız lazım. Gerekli yerlerle de konuşuyoruz zaten. Kadir Şeker de böyle bir olay sonrası cezaevine girmişti. Benim elimde öyle bir şey (bıçak) olsaydı, yapmazdım. Kadir orada kendisini korumaya çalışmış, sonuçta darp var. Şiddetin her türlüsüne karşıyım. Ona da geçmiş olsun" diye konuştu.

"KORKMAMALIYIZ"

Yalçın, bu tip olaylara müdahale etmek gerektiğini de belirterek şunları söyledi:

"Bu tip olaylardan korkmamalıyız. Gördüğümüz yerde müdahale etmeliyiz. Tabii ki kendimizi düşünmeliyiz ama toplum halinde mücadele verirsek bu konuda bunun önüne geçebiliriz."

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME İMKANI YOK

Ukraynalı Daria Khristinets'in olay sonrası kendisini arayıp, geçmiş olsun dileklerini ilettiğini anlatan Yalçın, yüz yüze görüşme imkanı olmadığını söyledi.

















