Adana'da dayı ile yeğenin yemek kavgası karakolda bitti

Yemek ve sigara istediği yeğenini darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Serdar K., iddiaları kabul etmedi. Serbest bırakılan şüpheli hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'ndeki evinin penceresine çıkan Merve Ö. (20), bahçedeki kullanılmayan eşyaları satan dayısı Serdar K.'yi gördü.

Merve Ö., dayısına "Artık bize bir yemek ve sigara alırsın." derken, Serdar K. ise yeğeninin teklifini kabul edip, yemek sipariş etmesini söyledi.

YEMEK SÖZÜNÜ TUTMAYIP YEĞENİNİ DÖVDÜ

Bir süre sonra eve giren Serdar K. iddiaya göre, yemeğin ücretini ödemeyeceğini söyleyip, koltuk örtüsünü yeğeni Merve Ö.'nün üzerine attı. Çıkan tartışmada dayısının tokat attığı genç kız, kendisini banyoya kilitleyip, durumu polise bildirdi.

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EŞİYLE BERABER GÖZALTINA ALINDI

Dayısının evden ayrılmasının ardından bahçeye çıkan Merve Ö., bu kez aynı sokakta oturan teyzesi Serap K. ile tartıştı. Merve Ö., yeniden eve girerek kapıyı kilitledi. Olay yerine gelen polis, Merve Ö.'nün şikayeti üzerine dayısı Serdar K. ile teyzesi Serap K.'yi polis merkezine götürdü.

"TOKAT ATIP KOLUMA VURDU"

Adli tıp biriminde darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giden Merve Ö. ifadesinde, "Tam yemek söyleyecekken yanıma geldi ve ücreti ödemeyeceğini söyledi. Yanında bulunan koltuk örtüsünü üzerime atınca neden böyle yaptığını sordum. Dayım da 'Bana cevap verme' diyerek, tokat atıp koluma vurdu. Kendimi banyoya kilitleyince, dayım kapıyı açmaya çalıştı." dedi.

"BAĞIRMAYA BAŞLAYINCA AĞZINI KAPATTIM"

İfade veren Serdar K. ise "Ablamın evinin bahçesindeki atıl eşyaları sattım. Daha sonra Merve yanıma gelip, yemek sipariş edeceğini söyledi. Ben de elimdeki tüm parayı ona verdim. Sonra anlamsız bir şekilde bağırmaya başladı. Ben de ağzını kapatıp, susturmaya çalıştım. Bana küfretmeye başlayınca olayın büyümemesi için dışarı çıktım. Kesinlikle tokat atmadım." diye konuştu.

"KÜFÜRLER YAĞDIRDI"

Teyze Serap K. de yeğeni ve kardeşinin kavga ettiğini duyması üzerine söz konusu eve gittiğini öne sürerek, "Serdar'a küfrettiğini duyunca böyle konuşmaması gerektiğini söyledim. Bu kez de bana ve kızıma küfretti. Ben de elimdeki sopayla kapıya vurup, mahalleye rezil olduğumuzu söyledim." dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI ÇIKARILDI

Polis merkezindeki ifadelerinin ardından serbest bırakılan Serdar K. ile Serap K. hakkında uzaklaştırma kararı verildi.