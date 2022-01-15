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- Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı serbest bırakıldı
Adana'da DEAŞ operasyonunda 5 zanlı serbest bırakıldı
Yakalanan şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe salıverildi. Suriye uyruklu 5 kişi sınır dışı edilecek.
- AA
- 15.01.2022 - 10:37
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince, 12 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Söz konusu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar A.H, F.H, H.A, A.A. ve Z.H, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe salıverildi.
SINIR DIŞI EDİLECEKLER
Suriye uyruklu 5 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Polis, 12 Ocak'ta terör örgütü DEAŞ şüphelilerini yakalamaya yönelik operasyon düzenlemiş, bazı zanlıları gözaltına almıştı.