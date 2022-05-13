Adana'da DEAŞ tehdidi: Evi önce kurşunlandı, sonra yakıldı

DEAŞ'a katılması için baskı yapan kimliği belirsiz şahıslar tarafından evleri pompalı tüfekle taranıp benzin dökülerek yakılan İsa Kırtay, mahallede kimsenin korkudan ses çıkaramadığını söyledi.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde, 9 Mayıs günü DEAŞ yanlısı şahısların, hurdacılık yapan 6 çocuk babası Yusuf Kırtay’ın (25) yanına geldikleri, "Mahallede herkes bize katıldı. Siz de katılın. Bizim dinimize göre hareket edin." dedikleri öne sürüldü.

Kırtay’ın olumsuz cevap verdiği günün akşamında, evin önüne gelen kimliği belirsiz kar maskeli 5 şüpheli, pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıp olay yerinden kaçtı.

Saldırı anları, komşu evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, aile ise başka bir eve sığınmak zorunda kaldı.

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Evler kullanılamaz hale geldi

DHA’nın haberine göre; şüpheliler 1 gün sonra yeniden olay yerine geldi. Yusuf Kırtay’ın evini ve yan tarafta bulunan ağabeyi Abit Kırtay’ın evi, benzin dökülerecek yakıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, her iki olayı da gerçekleştirenleri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Bizim dinimizin din olmadığını kendi dinlerine geçmemizi istiyorlar”

DEAŞ yanlılarının çocuklarının ve kendisinin yollarını kestiğini ve onlara katılmalarını istediğini öne süren baba İsa Kırtay (60), şu ifadeleri kullandı:

"Mahalleyi zapt etmiş durumdalar. Gece ve gündüz motosikletle ellerinde kalaşnikof tüfekle geziyorlar. Mahalleyi korkutuyorlar. Evimizi yakmadan önce aynı kişiler gece saatlerinde gelip evimizin kapısına da tüfekle ateş ettiler. Bunlar artık mahallede çete oldular. Kimse korkusundan ses çıkartamıyor. Oğlumun yolunu 2 defa kesip kendilerine katılmasını istemiş. Oğlum olumsuz cevap vermiş. Bizim dinimizin din olmadığını kendi dinlerine geçmemizi istiyorlar. Onların kanaatinde bize kafir diyorlar.”

“Kur'an-ı Kerim’i bile yaktılar”

Kırtay, oğullarının yanan eşyalarının arasında bulunan Kuran-ı Kerim'in de yandığını belirterek, "Bunlar nasıl Müslüman? Böyle Müslümanlık mı olur? Kur'an-ı Kerim’i bile yaktılar.” dedi.