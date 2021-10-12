Adana’da DEAŞ'lı 8 terörist gözaltına alındı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlendi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 8 şüphelinin Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükten sonra ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığını tespit etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, yabancı uyruklu 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Ekiplerce belirlenen adreslere yapılan operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra tabanca ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.