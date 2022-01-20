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    Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü

    Adana'da evin altındaki bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
    • AA
    • 20.01.2022 - 04:53
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    Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü

    Adana Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alt kattaki depoda çıkan yangına müdahale etti. Dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi ile sinir krizi geçiren kişiye, ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

    DEPODAKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

    Adana da depoda çıkan yangın söndürüldü #1

    Adana da depoda çıkan yangın söndürüldü #2

    Adana da depoda çıkan yangın söndürüldü #3

    Adana da depoda çıkan yangın söndürüldü #4


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