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Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü

Adana'da evin altındaki bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.