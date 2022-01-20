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- Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da depoda çıkan yangın söndürüldü
Adana'da evin altındaki bir depoda çıkan yangın hasara neden oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
- AA
- 20.01.2022 - 04:53
Adana Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alt kattaki depoda çıkan yangına müdahale etti. Dumandan etkilendiği belirlenen bir kişi ile sinir krizi geçiren kişiye, ambulanslarda müdahalede bulunuldu.
DEPODAKİ EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.