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Adana'da depodaki tüpler yangına neden oldu

Adana'da depodaki tüpler yangına neden oldu

Ceyhan ilçesinde bir evin altında mutfak tüpü deposu olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Tüplerin patlaması anbean kaydedilirken, olay yerine polis ve itfaiye geldi.