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    Adana'da depodaki tüpler yangına neden oldu

    Ceyhan ilçesinde bir evin altında mutfak tüpü deposu olarak kullanılan bölümde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Tüplerin patlaması anbean kaydedilirken, olay yerine polis ve itfaiye geldi.
    • 19.05.2022 - 12:27
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 13:14
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    Adana'da depodaki tüpler yangına neden oldu

    Adana'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde M.A'ya evin mutfak bölümünde yangın çıktı.

    Mutfak tüplerinden kaynaklı olarak çıkan yangın, herkesin yüreğini ağzına getirdi.

    Tüplerin yangın nedeniyle bomba gibi patladığı anlar, diğer vatandaşlar tarafından kaybedildi.

    İtfaiye yangına kısa süre içerisinde müdahale etti

    İHA'nın haberine göre; bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle bazı tüpler çevreye saçılırken, polis ekipleri evin bulunduğu sokakta önlem aldı.

    İtfaiye ekipleri de patlama sonucu çıkan yangını söndürdü. Depoda maddi hasar meydan geldi.

    Adana'da depodaki tüpler yangına neden oldu ViDEO

    Adana da depodaki tüpler yangına neden oldu #1

    Adana da depodaki tüpler yangına neden oldu #2


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