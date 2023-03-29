Adana'da deprem konutlarının temelleri atıldı Adana’da depremzedeler için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından inşa edilen konutların temelleri atıldı. Konutlar 1 yıl içerisinde tamamlanıp sahiplerine teslim edilecek.

DHA

Adana’nın da aralarında bulunduğu 11 kentte büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaralar sarılıyor.

Depremzedeler için Sarıçam ilçesi Buruk Cumhuriyet Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilecek kalıcı konutların temelleri atıldı. Mahallede 24 blok ve 590 daireden oluşacak proje kapsamında temellere ilk harçlar döküldü.

3 bin konut yapılacak

Kentte Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi ve Ceyhan ilçesinin de aralarında bulunduğu farklı bölgelerde toplamda 3 bin TOKİ konutu inşa edileceği öğrenildi.

Radye temel üzerine 5 katlı yatay mimariye göre yapılacak binalarda çalışmaların 1 yıl içerisinde tamamlanıp, konutların sahiplerine teslim edileceği bildirildi.