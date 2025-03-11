Adana'da dere yatağında insan iskeleti bulundu

DHA

Bu akşam saatlerinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Esentepe mevkisinde, otoyolda arızalanan aracını güvenlik şeridine çeken bir kişi, çevrede dolaştığı sırada dere yatağında bir insan iskeleti fark etti. Şüpheli durumu hemen yetkililere bildirdi.

UZUN SÜRE ÖNCE BIRAKILDIĞI TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde yaptığı inceleme sonucunda, iskeletin uzun bir süre önce buraya bırakıldığını tespit etti. İskeletin cinsiyeti, kimliği ve ölüm nedeni, kesinleştirilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.