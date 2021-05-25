Adana'da dereye düşen tır sürücüsünü itfaiye kurtardı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, dereye düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tır sürücüsünü dereden halat yardımıyla kurtarırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Saat 03:30'da Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Karataş Bulvarı’nda şehir merkezi istikametine gitmekte olan İsmail I. idaresindeki 27 AGC 816 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptıktan sonra Sarıçam Deresi'ne düştü.

Tırın dereye düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekipleri ve itfaiyeye haber verdi.

SÜRÜCÜNÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen ekiplerce halat ve merdiven yardımıyla dereden çıkartılan İsmail I. bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerine teslim edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, daha sonra Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsmail I.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.