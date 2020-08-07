Dolar
7.2739
0.6266%
Euro
8.6154
0.0348%
Altın
2058.3
-0.2389%
Borsa
1034.4
0%
G. Altın
480.574
0.239%
Bitcoin
85672.89
0.1296%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Adana'da dereye elektrik veren bir kişi hayatını kaybetti

    Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 07.08.2020 - 08:01
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da dereye elektrik veren bir kişi hayatını kaybetti

    Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan dereye balık tutmaya gitti.

    DEREYE ELEKTRİK VERDİ

    Dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kadir Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

    Adana da dereye elektrik veren bir kişi hayatını kaybetti #1

    Görüş Bildir