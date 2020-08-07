Adana'da dereye elektrik veren bir kişi hayatını kaybetti

Adana'da dereye elektrik veren bir kişi hayatını kaybetti

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Feke ilçesinde dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Kadir Muğultay, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi Salam Deresi'nde meydana gelen olayda, evli ve 2 çocuk babası 31 yaşındaki Kadir Muğultay, evinin yaklaşık 100 metre ilerisinde bulunan dereye balık tutmaya gitti.

DEREYE ELEKTRİK VERDİ

Dere suyuna elektrik vererek balık tutmaya çalışan Muğultay o sırada akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası Muğultay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadir Muğultay'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



