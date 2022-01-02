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    Adana'da dev buz sarkıtları oluştu

    Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı eksi 20 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle sulama kanalından sızan sular, dev buz sarkıtları oluşturdu.
    • İHA
    • 02.01.2022 - 11:38
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    Adana'da dev buz sarkıtları oluştu

    Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

    Soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, hava sıcaklığı ise eksi 20 dereceyi gördü.

    Eksi 20 derecenin etkili olduğu ilçede, dev buz sarkıtları oluştu.

    DEV BUZ SARKITLARI İLGİ ÇEKTİ

    Sulama kanalından sızan suların oluşturduğu dev sarkıtlar ise görenleri hayrete düşürdü. Vatandaşlar dev sarkıtları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

    Tufanbeyli’de hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfırın altında devam edeceği öğrenildi.

    Adana da dev buz sarkıtları oluştu #1

    Adana da dev buz sarkıtları oluştu #2

    Adana da dev buz sarkıtları oluştu #3

    Adana da dev buz sarkıtları oluştu #4


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