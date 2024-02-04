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Adana'da dikkatsiz kamyon sürücüsü motosikletli gencin ölümüne neden oldu

Adana'da dikkatsiz kamyon sürücüsü motosikletli gencin ölümüne neden oldu Adana’da motosiklet sürücüsü önüne aniden çıkan araca çarpamamak için yaptığı manevra sonrası bir iş yerinin kepengine çarparak hayatını kaybetti.