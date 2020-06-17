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    Adana’da dine küfür eden şahıs pompalı tüfekle vuruldu

    Gece alkol alan şahıs, sokakta yürürken dine küfretti. Çıkan tartışmada pompalı tüfekle vuruldu.
    • İHA
    • 17.06.2020 - 12:50
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    Adana’da dine küfür eden şahıs pompalı tüfekle vuruldu

    Adana'nın Seyhan ilçesinde sarhoş vakası meydana geldi.

    Şakirpaşa Mahallesi 42086 Sokak’ta 38 yaşındaki Soner K., alkol aldıktan sonra sokakta dini değerlere küfretmeye başladı.

    Durumdan rahatsız olan Orhan R., Soner K.’yi uyardı. K. ile R. arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

    BIÇAKLA YARALADI

    Orhan R., bıçakla K.’yi elinden ve bacağında yaraladı. Çevrede bulunanların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

    Kavgadan 2 gün sonra Orhan R., ve Mehmet E. ile birlikte Soner K.’nin yanına gitti. Taraflar yine kavgaya başladı. Kavgada kullanılan pompalı tüfekle Soner K. vurularak ağır yaralandı. Soner K., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    ZANLILAR SERBEST BIRAKILDI

    Polis olayla ilgili Orhan R., Alican Z. ve Mehti O.'yu gözaltına aldı. Kaçan Mehmet E.'nin yakalanmasına çalışılıyor. İfadeleri alınan zanlılardan Orhan R. tutuklanırken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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