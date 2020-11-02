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    Adana'da dini nikahlı eşini darbedip bıçaklayan koca tutuklandı

    Kahvaltı hazırlayamadığı için eşinin dövdüğü ardından da burnundan yaraladığı genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.
    • DHA
    • 02.11.2020 - 10:49
    • Güncelleme : 02.11.2020 - 14:18
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    Adana'da dini nikahlı eşini darbedip bıçaklayan koca tutuklandı

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 yaşındaki Gül G., bir süre önce hayatını kaybeden kuzeninin taziyesine gitmek için evde hazırlandığı sırada, 5 yıllık dini nikahlı eşi Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi.

    Gül G. ise taziyeye gideceğini ve hazırlayamayacağını söyledi. Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı.

    KOMŞULARI HABER VERDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

    Gül G. aldığı darbelerle yere yığılırken, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.

    Adana da dini nikahlı eşini darbedip bıçaklayan koca tutuklandı #1

    TUTUKLANDI

    Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Adana da dini nikahlı eşini darbedip bıçaklayan koca tutuklandı #2

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