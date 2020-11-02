Adana'da dini nikahlı eşini darbedip bıçaklayan koca tutuklandı

Kahvaltı hazırlayamadığı için eşinin dövdüğü ardından da burnundan yaraladığı genç kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde 21 yaşındaki Gül G., bir süre önce hayatını kaybeden kuzeninin taziyesine gitmek için evde hazırlandığı sırada, 5 yıllık dini nikahlı eşi Volkan K. kendisinden kahvaltı hazırlamasını istedi.

Gül G. ise taziyeye gideceğini ve hazırlayamayacağını söyledi. Bunun üzerine Volkan K., Gül G.'ye kafa atıp, yumruklayarak darbetti. Volkan K. daha sonra mutfaktan aldığı bıçakla Gül G.'yi burnundan yaraladı.

KOMŞULARI HABER VERDİ, HASTANEYE KALDIRILDI

Gül G. aldığı darbelerle yere yığılırken, komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gül G., ardından hastaneye kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Volkan K. polis ekiplerince gözaltına alındı. Gül G., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olurken, Volkan K. ise sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.