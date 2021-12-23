Adana'da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı

Adana’da bir kişi dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı.

Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde Serkan T., dini nikahlı eşi olan Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü.

YÜZÜNÜN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU İÇME APARATI ÇIKTI

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi.

Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

KADININ SAĞLIK DURUMU AĞIR

Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.