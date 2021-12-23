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    Adana'da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı

    Adana’da bir kişi dini nikahlı karısını otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı.
    • İHA
    • 23.12.2021 - 04:33
    • Güncelleme : 23.12.2021 - 04:48
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    Adana'da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı

    Adana’da Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde Serkan T., dini nikahlı eşi olan Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü.

    YÜZÜNÜN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN BIÇAKLADI

    Bunun üzerine sinir krizi geçiren Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

    Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

    Adana da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı #1

    ŞÜPHELİNİN ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU İÇME APARATI ÇIKTI

    Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi.

    Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.

    Adana da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı #2

    KADININ SAĞLIK DURUMU AĞIR

    Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Adana da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı #3

    Adana da dini nikahlı eşini yüzünden bıçaklayarak ağır yaraladı #4

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