Adana’da dış geçim yapan çiftin altınlarını çaldılar

Bir çiftin, dış çekim fotoğrafı çektirirken gelin arabasındaki altın, cep telefonu ve çanta çalındı. Gelin ve damat düğün günü hayatlarının şokunu yaşadı.

Adana’da yaşayan Fatma ve Erhan Menekşe çifti, düğün günü dış fotoğraf çekimi için fotoğrafçı ekibiyle Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı’nın yanındaki ormanlık alana gitti.

Çift, 34 VL 4477 plakalı otomobillerini yol kenarına park ederek ormanın iç kısmına geçip, fotoğraf çektirmeye başladı.

Bu sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler çiftin otomobilinin sol arka camını kırıp arka koltuktaki çanta, cüzdan ve cep telefonunu çaldı.

EN MUTLU GÜNLERİ KABUSA DÖNDÜ

Çekim bittikten sonra aracın yanına dönen çift, hırsızlık olayını fark edince hayatlarının şokunu yaşadı.

Çift, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Gelin ve damat uzun süre, en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.

“GÜZEL FOTOĞRAF ÇIKSIN DİYE AĞAÇLARIN ARALARINA GİRMİŞTİK”

Olay sonrası büyük üzüntü yaşayan gelin Fatma Menekşe, “Güzel fotoğraf çıksın diye ağaçların aralarına girmiştik. Ne olup bittiğini anlamadık. Dış çekimimizi yaparken, arabanın camını patlatıp her şeyimizi almışlar. Çok üzüldüm o manzarayı görünce. Altın, cüzdan, kimlikler, fotoğraflarım vardı. En çok telefonumun gitmesine üzüldüm.” diye konuştu.