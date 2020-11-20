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    Adana'da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

    Bilişim yoluyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 20.11.2020 - 13:03
    • Güncelleme : 20.11.2020 - 13:40
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    Adana'da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı

    Kozan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, bilişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 10 kişinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

    9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Çalışmanın ardından harekete geçen Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. 3 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet laptop bilgisayar, 2 adet telefon, 2 adet flash bellek ve 6 adet banka kartı ele geçirildi.

    Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana'da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı ViDEO

    Adana da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı #1

    Adana da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı #2

    Adana da dolandırıcılık operasyonu: 9 gözaltı #3

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