Adana'da döviz bürosu çalışanı, 400 doların sahibini bekliyor

Seyhan'da döviz bürosundan ayrılırken parasını düşüren kişi, güvenlik kamerasına yansıdı. Büro çalışanı, 400 doları iade etmek istediklerini söyledi.

Adana'da döviz bürosunda bir vatandaş, 400 dolarını düşürdü.

Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, yerdeki parayı fark eden Yusuf Ölkeli, o esnada içerideki müşterilerine seslenmesine rağmen kimseden yanıt alamadı.

İş yerinin güvenlik kameralarını inceleyen Ölkeli, parayı bulduğu sırada düşüren kişinin de içeride olduğunu ancak müşterisinin telaşla çıktığını fark etti.

400 DOLARIN SAHİBİNİ BEKLİYORLAR

"Vatandaşımızı kameradan tespit ettik, yüzü de belli oluyor." diyen Ölkeli, "Geldiği zaman vatandaşımıza parasını iade etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntüsünde, müşterinin 400 doları düşürmesi, ardından ceplerini kontrol ettikten sonra telaşla dışarı çıkması yer alıyor.

Adana'da döviz bürosu çalışanı iş yerinde bulduğu 400 doların sahibini arıyor ViDEO