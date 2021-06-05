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- Adana'da drif atarken müze duvarına çarptı
Adana'da drif atarken müze duvarına çarptı
Drift sırasında önce 2 araca ardından da müze duvarına çarparak duran aracın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
- İHA
- 05.06.2021 - 11:02
Adana'nın Seyhan ilçesinde otomobiliyle cadde üzerinde seyreden Niyazi Erkek, drift atarken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce 2 araca ardından da Adana Arkeoloji Müzesi’nin duvarına çarptı.
PARA CEZASI KESİLDİ
Kazanın ardından olay yerine gelen ekipler sürücüye 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Sürücü belgesine el konulan sürücünün otomobili ise trafikten 60 gün men edildi.
Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.