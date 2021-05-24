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    Adana'da drift yapan araç bekçiye çarptı

    Adana'da bir sürücü drift yaparken bekçiye çarptı ardından olay yerinden kaçtı.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 01:59
    • Güncelleme : 24.05.2021 - 02:33
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    Adana'da drift yapan araç bekçiye çarptı

    Adana’da drift yapan bir otomobil devriye gezen bekçiye çarptı.

    Kimliği belirlenemeyen sürücü park halindeki araca çarparak bölgeden kaçtı.

    Otomobil bölgeden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.

    YARALI BEKÇİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

    Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili 3 kişinin ifadesini almak için karakola götürdü.

    Adana'da drift atan otomobil bekçiye çarpıp kaçtı VİDEO

    Adana da drift yapan araç bekçiye çarptı #1

    Adana da drift yapan araç bekçiye çarptı #2

    Adana da drift yapan araç bekçiye çarptı #3

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