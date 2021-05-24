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- Adana'da drift yapan araç bekçiye çarptı
Adana'da drift yapan araç bekçiye çarptı
Adana'da bir sürücü drift yaparken bekçiye çarptı ardından olay yerinden kaçtı.
- İHA
- 24.05.2021 - 01:59
- Güncelleme : 24.05.2021 - 02:33
Adana’da drift yapan bir otomobil devriye gezen bekçiye çarptı.
Kimliği belirlenemeyen sürücü park halindeki araca çarparak bölgeden kaçtı.
Otomobil bölgeden 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş halde bulundu.
YARALI BEKÇİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
POLİS 3 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI
Polis kaçan sürücüyü yakalama çalışmalarını sürdürürken olayla ilgili 3 kişinin ifadesini almak için karakola götürdü.
Adana'da drift atan otomobil bekçiye çarpıp kaçtı VİDEO